Дацюк получил приз «За верность хоккею»

Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк.

42-летний форвард стал третьим бомбардиром команды (35 очков в 51 игре). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получает 42-летний капитан @IHCAvtomobilist Павел Дацюк, который стал 3-м бомбардиром команды (35 очков в 51 игре).#KHLAwards pic.twitter.com/B0y46upxfg — КХЛ (@khl) June 8, 2021

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.