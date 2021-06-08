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Дацюк получил приз «За верность хоккею»

21:09
Павел Дацюк. Фото Юрий Кузьмин., photo.khl.ru
Павел Дацюк. Фото Юрий Кузьмин., photo.khl.ru
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Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк.

42-летний форвард стал третьим бомбардиром команды (35 очков в 51 игре). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

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