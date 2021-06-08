Дацюк получил приз «За верность хоккею»
21:09
Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк.
42-летний форвард стал третьим бомбардиром команды (35 очков в 51 игре). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.
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