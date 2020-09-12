Капитан «Динамо» Вадим Шипачев поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Москвичи одержали первую победу в сезоне (5:4 ОТ), а сам Шипачев набрал 3 (2+1) очка.

— Рады, что выиграли. Игра складывалась тяжело. Пропустили по своей глупости голы, но хорошо, что отыгрались, и Тарасову удалось забить в овертайме, — цитирует Шипачева сайт «Динамо». — Здорово! Я рад и вся команда рада, что мы выиграли. И наши болельщики тоже довольны, что мы начали побеждать. Надеюсь, что это поможет побороть нам психологические проблемы. Три поражения подряд — это было не очень вкусно.

— Что случилось в концовке третьего периода? Вы разозлились на себя, на то, что все так происходит, или просто игра пошла?

— Мы продолжали играть, перешли на три звена по ходу третьего периода. Стали покороче играть, интенсивнее. И появились хорошие моменты. Удалось забить, я доволен.

— Опишите свой гол, который стал четвертым для «Динамо» и переломным в матче.

— Я забил третий. А четвертый — это я попал в Димку Яшкина. Он радовался больше меня, я сказал: «Красавец!»

— Много разговоров было, что «Динамо» не готово к сезону. Сейчас вы ощущаете, что все наладилось?

— Самочувствие хорошее, когда команда выигрывает. Когда проигрываешь, тяжелее психологически восстанавливаться. Сейчас мы победили и получили положительные эмоции, раскрепостились. Думаю, сейчас будет проще.

— Насколько мешают постоянные перестановки в звеньях?

— Всегда приятно играть в одном звене. А когда проигрываешь, тренер что-то меняет. Если это приносит результат — здорово. Если нет — надо еще искать варианты.

— Вернулись Пулккинен и Линдберг. Как вам их игра?

— Они здорово влились. Оскар в конце выиграл важное вбрасывание. Тему забил. Они играли отлично, имели моменты. Думаю, они будут добавлять по ходу сезона, как и все мы, и нам будет легче.