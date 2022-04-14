В «Витязе» прокомментировали уход Бабенко в «Ак Барс»

Генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал для «СЭ» уход главного тренера Юрия Бабенко в «Ак Барс», где он станет помощником Олега Знарка.

«Узнали утром, пока ведем переговоры, надеюсь, еще удивим», — отметил Варицкий.

Ранее «СЭ» стало известно, что Юрий Бабенко станет помощником Олега Знарка, который возглавит казанский клуб.

До этого главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оставил свой пост. Вместе с Квартальновым завершили работу в клубе члены его тренерского штаба.