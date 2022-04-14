Сергей Федоров сравнил себя с Гвардиолой

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после завершения серии против СКА (4-3) ответил на вопрос о сравнениях с футбольными тренерами.

«Нас с Ротенбергом сравнивали с Гвардиолой и Моуринью? Гвардиола мне ближе. Нравится, как он тренирует и футбол его команды.

«Магнитка» подвижная команда, здорово играет с шайбой. Илья Петрович, может быть, эмоциональный, но на команде это не сказывается. Нам придется за ними погоняться», — заявил Федоров.

Соперником ЦСКА по финалу плей-офф КХЛ станет магнитогорский «Металлург», который ранее победил в серии челябинский «Трактор» (4-1).