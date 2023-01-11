В ВХЛ может появиться клуб из Норильска

По информации «СЭ», в Норильске в следующем сезоне может появиться клуб ВХЛ.

Ранее команды из этого города выступали в низших дивизионах чемпионатов СССР и России до 2001 года. Отметим, что Норильск находится в 300 километрах к северу от Полярного круга.

В нынешнем сезоне КХЛ выступает 22 клуба, по 11 в каждой конференции.