Стала известна зарплата вратаря СКА Подъяпольского по новому контракту

Вратарь Владислав Подъяпольский подписал новый контракт со СКА на 2 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в сезонах-2023/24 и 2024/25 составит 45 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне, который вратарь начинал в «Северстали», его зарплата составляет 32 миллиона рублей в год.

В общей сложности 27-летний вратарь провел в этом сезоне КХЛ 30 матчей, показывая 89,3 процента отраженных бросков. Коэффициент надежности составил 2,77.