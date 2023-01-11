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Сегодня, 12:19

Стала известна зарплата вратаря СКА Подъяпольского по новому контракту

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Вратарь Владислав Подъяпольский подписал новый контракт со СКА на 2 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в сезонах-2023/24 и 2024/25 составит 45 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне, который вратарь начинал в «Северстали», его зарплата составляет 32 миллиона рублей в год.

В общей сложности 27-летний вратарь провел в этом сезоне КХЛ 30 матчей, показывая 89,3 процента отраженных бросков. Коэффициент надежности составил 2,77.

Владислав Подъяпольский
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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