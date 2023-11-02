В «Тракторе» оценили игру американца Робинсона

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил игру американского нападающего Бадди Робинсона.

«Да, здесь совершенно другая игра. Это игрок такого плана, который нам нужен был, — а это габариты, единоборства, игра под бортами, умение постоять за партнеров. В команде он приносит позитив. От него хотелось бы больше голов и креативных действий, и, думаю, все это будет», — цитирует Волкова «РБ Спорт».