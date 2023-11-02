Двукратный обладатель Кубка Гагарина Белов завершил карьеру и стал тренером в системе СКА

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов сообщил, что завершил карьеру хоккеиста.

«Да, я завершил свою карьеру. Мне привезли мою бронзовую медаль КХЛ сезона-2020/21, я ее выложил с подписью, что это моя заключительная медаль в профессиональной игровой карьере, и я перехожу на тренерскую работу», — цитирует Белова ТАСС.

Он также рассказал, что с 1 ноября вышел на работу тренером в систему СКА.

Белов выиграл золото чемпионата мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) турнира. Кубок Гагарина он завоевал в составе СКА (2015, 2017).