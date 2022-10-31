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Сегодня, 10:10

В «Торпедо» надеются, что форвард Денис Ян восстановится к домашней серии игр КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров надеется, что нападающий Денис Ян восстановиться после травмы к началу домашней серии команды в конце следующей недели.

«Дениса Яна действительно не хватает, он все-таки больше всех голов забил. Ждем ребят: действительно, у нас за несколько дней вылетело много игроков, включая капитана команды Мишу Орлова, которого в защите не хватало в последней игре. Надеюсь, Ян в домашней серии присоединится к команде и снова будет забивать», — приводит слова Гафурова ТАСС.

26 октября Ян в домашнем матче против московского «Динамо» (3:0) получил повреждение в результате атаки в область головы и шеи от Эрика О'Делла. В текущем сезоне 25-летний нападающий в 22 матчах набрал 19 (8+11) очков.

«Торпедо» с 29 очками в 24 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующую встречу нижегородцы проведут 1 ноября на выезде против подмосковного «Витязя». Затем «Торпедо» ждет домашняя серия — «Локомотив» 5 ноября, «Спартак» 7 ноября и «Ак Барс» 10 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16200847
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Денис Ян
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5 Торпедо 24 14 10 29
6 Витязь 24 11 13 28
7 Спартак 25 11 14 27
8 Динамо Мн 24 10 14 24
9 Северсталь 25 9 16 23
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