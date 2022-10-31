Радулов — о ситуации в «Ак Барсе»: «Получается, я во всем виноват, а я с этим не согласен»

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал слухи о конфликте с тренером клуба Юрием Бабенко, также проблемы клуба в нынешнем сезоне.

«Если по факту — у меня нет никаких конфликтов ни с кем, и никогда не было. Есть рабочие моменты. Появилась информация о моем конфликте с Юрием Бабенко. Как такового конфликта с ним не было, просто недопонимания на лавке, где-то я высказывал ему свое мнение. Накопилось, мы неважно играли, проигрывали, но после этого я играл с Уфой, все было нормально, а уже потом появилась эта информация про конфликт. Значит, кто-то же это проталкивает? И получается, что я во всем виноват, а я с этим не согласен», — цитирует «Чемпионат» Радулова.

Форвард набрал 2 (0+2) очка в последних восьми играх за казанский клуб, а недавно был отправлен в запас. Радулов уже пропустил недавний матч против «Нефтехимика» (5:2). Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.

«Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка.