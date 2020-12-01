В рейтинге 85 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, опубликованном «СЭ», 11 хоккеистов представляют СКА. При этом в топ-15 нет ни одного игрока армейского клуба.

По 9 игроков выступают за «Авангард» и «Металлург».

Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ — форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей в год. На втором месте — его одноклубник Дмитрий Яшкин (95 млн рублей). По 90 млн рублей в год получают вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж и форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен. (Артур Хайруллин)

Новый рейтинг зарплат КХЛ. 85 самых дорогих хоккеистов лиги