В топ-200 самых дорогих хоккеистов КХЛ больше всего игроков «Автомобилиста» — 16. На последнем месте «Торпедо» — 1

«Автомобилист» занимает первое место по числу игроков в списке 200 самых дорогих хоккеистов КХЛ. По информации «СЭ», 30 и более миллионов рублей за сезон получают 16 игроков уральцев. По 15 представителей в топ-200 у СКА и ЦСКА, по 14 — у московского «Динамо», «Локомотива» и «Металлурга». Меньше всего таких хоккеистов у «Торпедо» — 1.

А вот в топ-15 самых дорогих хоккеистов лидерство у «Ак Барса» — 4 человека (Радулов, Яшкин, Шипачев, Войнов). СКА, «Металлург» и «Авангард» представляют два игрока, еще у пяти команд — по одному.

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