СКА — лидер КХЛ по сумме зарплат хоккеистов, «Ак Барс» — на 2-м месте, ЦСКА — на 3-м
СКА стал лидер КХЛ по сумме зарплат хоккеистов
По информации «СЭ», СКА перед стартом нового сезона КХЛ занимает первое место по сумме зарплат хоккеистов. После переподписания ряда контрактов игроков армейцы уместились под потолок в 900 миллионов рублей — их показатель составляет 896 миллионов. Второе место у «Ак Барса» (875), третье — у ЦСКА (857).
Фото «СЭ»
Также порог в 800 миллионов преодолели «Автомобилист» (830), «Авангард» (828), «Локомотив» (819) и «Металлург» (802). Последнее место занимает «Северсталь» — 316 миллионов. Отметим, что по ходу сезона все клубы должны добраться до пола зарплат в 405 миллионов рублей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
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