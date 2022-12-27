В «Сочи» назвали задачи команды на остаток сезона в КХЛ
Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков назвал задачи команды на остаток сезона КХЛ.
«У нас долгое время было много травмированных и заболевших. Сейчас возвращаются Бердин, Крощинский, Морроу, и с составом проблем у нас нет. В тех ребят, которые находятся с нами, мы верим, и мы знаем их силу, как их использовать. У нас здоровая конкуренция. Многие команды с более серьезными задачами в плей-офф неохотно расстаются с сильными игроками, а у нас задачи, чтобы кого-то отдать или продать для освобождения бюджета, не стоит. Мы стараемся независимо от того, на каком месте находится команда, выигрывать каждый матч», — приводит слова Бадюкова ТАСС.
«Сочи» находится на последнем, 11-м месте в Западной конференции, в 42 матчах набрав 18 очков. Отставание от восьмого места, которое дает возможность выйти в плей-офф, составляет 24 очка.
Следующий матч команда проведет 28 декабря дома против «Нефтехимика».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|44
|28
|16
|62
|3
|ЦСКА
|42
|26
|16
|57
|4
|Торпедо
|43
|27
|16
|57
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|44
|20
|24
|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Динамо Мн
|44
|17
|27
|42
|9
|Северсталь
|43
|16
|27
|42
|10
|Куньлунь
|45
|16
|29
|36
|11
|Сочи
|42
|5
|37
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|43
|28
|15
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|43
|25
|18
|54
|5
|Сал. Юлаев
|43
|23
|20
|54
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|44
|19
|25
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|44
|17
|27
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
|27.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -