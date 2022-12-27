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Сегодня, 10:57

«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с форвардом Митякиным

Виктория Кравченко
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«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с нападающим Евгением Митякиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение истекает 30 апреля 2026 года.

25-летний хоккеист в этом сезоне провел 43 матча и набрал 21 (9+12) очков. Всего на счету Митякина 132 игры в КХЛ и 41 (17+24) очко.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 39 очков.

Евгений Митякин
КХЛ
ХК Нефтехимик
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