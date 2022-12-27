Владислав Подъяпольский продлил контракт со СКА до 2025 года

Голкипер Владислав Подъяпольский подписал новый контракт со СКА, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение игрока с командой рассчитано до 30 апреля 2025 года.

14 ноября 2022 года СКА обменял двух игроков на Подъяпольского. В этом сезоне он провел 29 матчей в КХЛ, пропустив 70 шайб.