В СКА рассказали о ходе переговоров с Гусевым по новому контракту

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что клуб продолжает переговоры с нападающим Никитой Гусевым по новому контракту.

«Останется ли Гусев в СКА? Переговоры продолжаются», — сказал Медведев ТАСС.

12 октября Гусев подписал контракт со СКА до конца сезона.

«Насколько может улучшиться игра СКА в атаке по сравнению с прошлым сезоном после прихода Дамира Жафярова, Николая Прохоркина, Марата Хайрулинна? СКА усиливается хоккеистами, которые соответствуют нашему стилю игры. Я уверен, что эти ребята проявят себя самым сильным образом, покажут прогресс», — добавил Медведев.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Игр-2022.