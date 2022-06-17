«Амур» заключил контракты с двумя защитниками

Защитники Глеб Корягин и Павел Турбин подписали контракты с хабаровским «Амуром», сообщает сайт КХЛ.

Оба соглашения рассчитаны на один год и носят односторонний характер.

Для Глеба Корягина предстоящий сезон станет пятым в составе харабовчан. В сезоне-2021/2022 защитник сыграл в 11 матчах за «Амур» и не отметился набранными баллами.

Турбин уже выступал за «Амур» с 2017 по 2021 год, прошлый сезон игрок провел в нижегородском «Торпедо», вместе с которым он принял участие в 23 матчах и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».