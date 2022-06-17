Найт будет получать в «Авангарде» около 95 миллионов рублей в год

Как сообщалось ранее, «Авангард» в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с канадским центрфорвардом Корбаном Найтом.

По информации «СЭ», зарплата Найта составит около 95 миллионов рублей в год.

31-летний Найт набрал 48 (18+30) очков в 47 играх минувшего регулярного чемпионата в составе «Авангарда». В плей-офф на его счету 7 (3+4) баллов в 13 матчах.