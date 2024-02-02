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2 февраля, 10:57

В «Северстали» готовы к тому, что главный тренер Козырев захочет покинуть клуб КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что клуб готов к тому, что по окончании сезона главный тренер Андрей Козырев захочет покинуть команду.

«Всегда есть такие опасения. Вопрос, готов ли тренер уйти. Для Андрея Леонидовича Козырева это новый опыт, он не был главным тренером в КХЛ, этот год для него показательный. Прежде чем торговаться, он должен что-то показать. Здесь ему созданы все условия, нет давления на результат. Мы учитываем его профессионализм, спортивное творчество, ему тут развязаны руки, поэтому он может заниматься своим любимым делом и добиваться результата. Если он изъявит желание поменять клуб, то надо смотреть, в какие условия он попадет. Там может быть все по-другому: вот тебе состав, и ты должен взять с ним Кубок Гагарина. Не каждый тренер готов идти на такое. Тут много факторов, которые могут на это повлиять. Сразу говорю, что всегда есть определенный процент, где тренер и игрок могут уйти с контрактом на руках. Есть компенсационные выплаты, которые осуществляет тот клуб либо сам тренер или игрок. Мы же живем в демократической стране, мы не можем его к батарее привязать и сказать: ты наш тренер навечно. Тут много факторов: наше желание, его желание, условия и все остальное, коллектив», — приводит слова Канакова ТАСС.

Предыдущим местом работы 50-летнего Козырева было «Торпедо». Ранее он также работал ассистентом в клубах КХЛ, в том числе в «Северстали», Молодежной хоккейной лиги, главным тренером юниорской сборной России (до 17 лет), а также главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева».

Источник: https://tass.ru/sport/19882571
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Козырев
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