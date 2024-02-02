Директор «Северстали» рассказал об изменениях в бюджете клуба на следующий сезон КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков сказал, что бюджет клуба в следующем сезоне КХЛ будет расти пропорционально полу зарплат.

«В первую очередь есть договоренность с главным спонсором, что наш бюджет откорректируется под рост пола заработных плат, то есть он увеличится пропорционально росту пола. Никто не хочет, скажем так, идти с протянутой рукой. Такая позиция, что вы нам дайте денег и мы будем играть, не очень выгодная. Мы и другие клубы из нижней части конференций — заложники этой ситуации. Бюджет не блестящий, но клубы тем не менее показывают игру», — приводит слова Канакова ТАСС.

Ранее сообщалось, что зарплатный бюджет «Северстали» составляет 303 миллиона рублей. Пол зарплат в КХЛ для каждого клуба составляет 405 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 он должен вырасти до 450 миллионов рублей.