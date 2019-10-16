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В первой десятке самых дорогих хоккеистов КХЛ четыре игрока ЦСКА

20:05
Клубы в рейтинге зарплат КХЛ. Фото "СЭ"
Клубы в рейтинге зарплат КХЛ. Фото "СЭ"
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«СЭ» опубликовал новую версия рейтинга самых дорогих игроков КХЛ. Самый высокооплачиваемый хоккеист лиги — Сергей Мозякин, его зарплата без учета бонусов составляет 180 миллионов рублей за сезон. Больше всего представителей в рейтинге у ЦСКА: четыре хоккеиста в топ-10, 10 — в топ-29 и 14 — в топ-54.

Новый рейтинг зарплат КХЛ. 54 самых дорогих хоккеиста лиги

Рейтинг зарплат КХЛ. Выделяем главное

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