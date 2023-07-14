В «Металлурге» рассказали, игрока какой позиции ищут на рынке
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о селекционной работе клуба.
— Всех волнует вопрос селекции. На каких позициях вы сфокусированы? Есть ли новая информация?
— Новостей пока, как видите, нет. Дефицитная позиция одна — центр. Мы его ищем. Есть подвижки. Нас немного подвел Филипп Майе. Думаю, что мы найдем игрока. Конечно, сейчас с этим тяжело. Понятно, русских игроков нет, европейцев тоже. Многие канадцы ждут возможности получить контракт в НХЛ. Есть несколько хоккеистов, плотно беседуем с агентами.
— Вы сказали, что вас подвел Майе. Думали, что получится с ним договориться?
— Скажу больше: мы с ним практически договорились. Через два дня мы должны были отправить ему контракт. Но получилось так, как получилось.
— Это вопрос мечты Майе — попробовать себя в НХЛ — или какие-то другие факторы выделите, которые не позволили заключить контракт?
— Думаю, это его желание. Филипп и в прошлом году хотел попасть в НХЛ, когда мы уговаривали его остаться. В этом году он был согласен остаться, но «Монреаль» предложил даже двусторонний контракт — он согласился. Сказал, что будет пробовать и делать все возможное, чтобы сыграть хоть сколько-то матчей в НХЛ.
Полностью интервью Гомоляко «СЭ» читайте здесь
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