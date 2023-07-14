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Сегодня, 16:15

Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко опроверг интерес к форварду СКА Прохоркину

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Николая Похоркин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» заявил, что не обращался в СКА по поводу перехода нападающего Николая Прохоркина.

— Предполагаете, что до начала сезона вам придется искать нового вратаря?

— До начала сезона поиска иностранного вратаря не будет. Прежде всего наша задача в данный момент — выбрать и подписать лучшего игрока-иностранца в первое звено. Дальше будем думать. Пока центрфорвард — наша главная позиция.

— Им может стать Николай Прохоркин?

— Нет.

— Вы даже не обращались в СКА по нему?

— Нет. По поводу Коли Прохоркина не обращался.

Полностью интервью Гомоляко «СЭ» читайте здесь

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Сергей Гомоляко
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