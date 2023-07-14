Хафизуллин: «Возвращаюсь в «Салават Юлаев» только с положительными эмоциями»
Защитник Динар Хафизуллин прокомментировал подписание контракта с «Салаватом Юлаевым».
Уфимский клуб заключил соглашение с 34-летним хоккеистом на один год.
«Возвращаюсь в «Салават Юлаев» только с положительными эмоциями, — цитирует пресс-служба клуба Хафизуллина. — С хорошим настроением собираюсь выезжать в Уфу. Очень рад, что выпала возможность снова поиграть за «Салават Юлаев». Переговоры шли не очень долго, команда спустя год не особо изменилась. Пришли новые игроки, некоторых ребят я знаю. Каково переходить из «Ак Барса» в «Салават»? На самом деле все нормально. Это хоккейная жизнь, здесь все бывает. Я ориентировался на свои желания. Знаю, что в «Салавате» хотели меня видеть, это тоже сыграло большую роль. Будут интересные игры против «Ак Барса», да и в целом чемпионат будет ярким».
В прошлом сезоне Хафизуллин провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 10 (0+10) очков. В плей-офф на его счету 4 игры и 0 очков.
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