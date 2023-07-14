Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

Как «Магнитку» подвел канадский нападающий? Ищут ли иностранного вратаря? Интервью спортивного директора клуба

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты Филипп Майе и Егор Яковлев
Филипп Майе и Егор Яковлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Гомоляко рассказал о селекции команды, поиске центрального нападающего и высказался о развитии молодых игроков «Металлурга».

Поиск центрфорварда

— Как вам Ярослав Хабаров, завершивший игровую карьеру, в роли тренера?

— Хорошо. Вникает, изучает работу с компьютером, все видеонарезки, которые ему предстоит делать.

— Почему дали ему шанс в команде КХЛ, а не МХЛ?

— Ярослав — опытный хоккеист, выигрывал Кубки. В «Лисах» отвечает за защитников Витя Постников, который, считаю, достаточно хорошо работает. У нас не такая старая оборона — есть молодые ребята, которые поедут с нами на сборы. Ярославу есть что подсказать и чему научить их.

— Всех волнует вопрос селекции. На каких позициях вы сфокусированы? Есть ли новая информация?

— Новостей пока, как видите, нет. Дефицитная позиция одна — центр. Мы его ищем. Есть подвижки. Нас немного подвел Филипп Майе. Думаю, что мы найдем игрока. Конечно, сейчас с этим тяжело. Понятно, русских игроков нет, европейцев тоже. Многие канадцы ждут возможности получить контракт в НХЛ. Есть несколько хоккеистов, плотно беседуем с агентами.

Данила Юров. «В «Миннесоте» видят, что в России можно развиваться — есть пример Капризова». Молодой талант «Магнитки» остался в КХЛ

— Вы сказали, что вас подвел Майе. Думали, что получится с ним договориться?

— Скажу больше: мы с ним практически договорились. Через два дня мы должны были отправить ему контракт. Но получилось так, как получилось.

— Это вопрос мечты Майе — попробовать себя в НХЛ — или какие-то другие факторы выделите, которые не позволили заключить контракт?

— Думаю, это его желание. Филипп и в прошлом году хотел попасть в НХЛ, когда мы уговаривали его остаться. В этом году он был согласен остаться, но «Монреаль» предложил даже двусторонний контракт — он согласился. Сказал, что будет пробовать и делать все возможное, чтобы сыграть хоть сколько-то матчей в НХЛ.

Хоккеист Филипп Майе
Филипп Майе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Идет ли поиск вратарей?

— У нас хороший вратарь Артем Загидулин. Есть молодые ребята, им надо тянуться. Возможно, будет либо вратарь-легионер, либо опытный, лет 34-35, чтобы помогал молодым и дал возможность передохнуть Артему.

— Вы назвали возраст, будто бы предполагаете кого-то конкретно.

— Я не конкретно предполагаю, а говорю о том, что на рынке есть только четыре вратаря за 30 лет: Худобин, Лазушин, Проскуряков, Судницин. Молодых вратарей нет. Надеюсь, Артем справится с ролью первого номера. Думаю, он достоин этого. Брать иностранца? Да, с одной стороны, мы, может быть, укрепим позицию. С другой, мы опять двух наших перспективных вратарей — Набокова и Смолина — задвинем и не дадим им шанса раскрыться.

Хоккеист Николай Прохоркин
Николай Прохоркин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прохоркин, Михайлис, офершиты

— Предполагаете, что до начала сезона вам придется искать нового вратаря?

— До начала сезона поиска иностранного вратаря не будет. Прежде всего наша задача в данный момент — выбрать и подписать лучшего игрока-иностранца в первое звено. Дальше будем думать. Пока центрфорвард — наша главная позиция.

— Им может стать Николай Прохоркин?

— Нет.

— Вы даже не обращались в СКА по нему?

— Нет. По поводу Коли Прохоркина не обращался.

— Легко отпустили Данилу Юрова в лагерь развития «Миннесоты»? Не приведет ли поездка к перенасыщению хоккеем?

— Я — за то, чтобы игроки ехали. Это мечта каждого парня, который приходит в хоккей. Но я также считаю, что и Юров, и Гребенкин, и Канцеров должны окрепнуть в КХЛ, как окрепли Панарин, Тарасенко и Кузнецов. Они должны поиграть два-три года здесь, стать лидерами, попытаться что-то выиграть. Мы никогда не препятствуем — пусть едут, смотрят, как играют там.

Никита Михайлис. «Магнитка» Разина усиливается. Клуб подписал лучшего игрока «Барыса»

— Почему Никиту Михайлиса подписали только на один год?

— Каждый менеджер хочет подписать хорошего хоккеиста не на год, не на два, а на три, четыре. Но здесь сказалось желание игрока. Он хочет посмотреть, как его будет использовать новый тренерский штаб. Понятно, что Никита изъявил желание играть здесь. Хоккей Андрея Разина ему подходит. Он захотел посмотреть, как сложится год. А так, он не против даже в середине сезона продлить контракт. Это дело времени.

Хоккеист Семен Дер-Аргучинцев
Семен Дер-Аргучинцев.
Фото Global Look Press

— Почему позиция центрального нападающего резко стала дефицитной для «Металлурга»? Клуб не договорился с Дер-Аргучинцевым, Кадейкиным.

— В данный момент мы заложники этой ситуации. Во-первых, у нас нет игроков на обмен, если вы говорите про Дер-Аргучинцева. Я с ним и с «Торпедо» разговаривал еще в прошлом году. Предлагали деньги. Кто-то говорит про 100 миллионов, но такой суммы не было. Она в два раза меньше — и это предел. Во-вторых, сейчас никому не нужны деньги. Нужны только хоккеисты. Если бы в свое время из «Металлурга» не поменяли Каменева, Спиридонова, Дорофеева, то, может быть, и не было бы дефицита на позиции.

— За межсезонье «Металлург» сделал несколько офершитов. Не разочаровались в этом инструменте привлечения игроков? Не все офершиты получились успешными.

— Все они оказались неудачными только потому, что каждый менеджер договаривается об обменах хоккеистов. Деньги никому не нужны. Если бы нам изначально было кого предложить за Гераськина или Алистрова, хотя там другая ситуация, то мы бы сделали это. Но мы не хотим отдавать наших перспективных молодых хоккеистов, которые могут и «Лисам» помочь, и в дальнейшем вырасти в хороших хоккеистов, которые будут играть дома. И не придется делать офершиты. У «Лисов» хорошая команда. Через какое-то время ребята должны играть в «Металлурге».

Алексей Марченко, Андрей Алтыбармакян, Брендэн Лайпсик. Массовый обмен из СКА в «Ладу», «Локомотив» расстался с Марченко. Таблица переходов КХЛ

— Вы объяснили неэффективность офершитов. Почему тогда клуб делал их?

— Попытались — деваться некуда. Я же говорю, если бы у нас были хоккеисты, мы бы не делали офершиты. Попробовали — не прошло.

— Удалось избежать длинного выезда на старте сезона из-за ремонта аэропорта в Магнитогорске. Довольны этой ситуацией, учитывая опыт «Авангарда» в прошлом сезоне?

— Опыт Омска есть, понятно. Поэтому мы заранее подстраховались, начали работать по этому вопросу с КХЛ: писали письма, представляли гарантии, предлагали варианты, откуда нам можно улетать и куда прилетать. Спасибо КХЛ, что пошли нам навстречу и сделали практически все, что мы просили.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
1
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

От «Эдмонтона» до «Нефтехимика»: первый номер драфта-2012 возвращается домой
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости