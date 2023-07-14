Как «Магнитку» подвел канадский нападающий? Ищут ли иностранного вратаря? Интервью спортивного директора клуба

Сергей Гомоляко рассказал о селекции команды, поиске центрального нападающего и высказался о развитии молодых игроков «Металлурга».

Поиск центрфорварда

— Как вам Ярослав Хабаров, завершивший игровую карьеру, в роли тренера?

— Хорошо. Вникает, изучает работу с компьютером, все видеонарезки, которые ему предстоит делать.

— Почему дали ему шанс в команде КХЛ, а не МХЛ?

— Ярослав — опытный хоккеист, выигрывал Кубки. В «Лисах» отвечает за защитников Витя Постников, который, считаю, достаточно хорошо работает. У нас не такая старая оборона — есть молодые ребята, которые поедут с нами на сборы. Ярославу есть что подсказать и чему научить их.

— Всех волнует вопрос селекции. На каких позициях вы сфокусированы? Есть ли новая информация?

— Новостей пока, как видите, нет. Дефицитная позиция одна — центр. Мы его ищем. Есть подвижки. Нас немного подвел Филипп Майе. Думаю, что мы найдем игрока. Конечно, сейчас с этим тяжело. Понятно, русских игроков нет, европейцев тоже. Многие канадцы ждут возможности получить контракт в НХЛ. Есть несколько хоккеистов, плотно беседуем с агентами.

— Вы сказали, что вас подвел Майе. Думали, что получится с ним договориться?

— Скажу больше: мы с ним практически договорились. Через два дня мы должны были отправить ему контракт. Но получилось так, как получилось.

— Это вопрос мечты Майе — попробовать себя в НХЛ — или какие-то другие факторы выделите, которые не позволили заключить контракт?

— Думаю, это его желание. Филипп и в прошлом году хотел попасть в НХЛ, когда мы уговаривали его остаться. В этом году он был согласен остаться, но «Монреаль» предложил даже двусторонний контракт — он согласился. Сказал, что будет пробовать и делать все возможное, чтобы сыграть хоть сколько-то матчей в НХЛ.

Филипп Майе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Идет ли поиск вратарей?

— У нас хороший вратарь Артем Загидулин. Есть молодые ребята, им надо тянуться. Возможно, будет либо вратарь-легионер, либо опытный, лет 34-35, чтобы помогал молодым и дал возможность передохнуть Артему.

— Вы назвали возраст, будто бы предполагаете кого-то конкретно.

— Я не конкретно предполагаю, а говорю о том, что на рынке есть только четыре вратаря за 30 лет: Худобин, Лазушин, Проскуряков, Судницин. Молодых вратарей нет. Надеюсь, Артем справится с ролью первого номера. Думаю, он достоин этого. Брать иностранца? Да, с одной стороны, мы, может быть, укрепим позицию. С другой, мы опять двух наших перспективных вратарей — Набокова и Смолина — задвинем и не дадим им шанса раскрыться.

Николай Прохоркин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прохоркин, Михайлис, офершиты

— Предполагаете, что до начала сезона вам придется искать нового вратаря?

— До начала сезона поиска иностранного вратаря не будет. Прежде всего наша задача в данный момент — выбрать и подписать лучшего игрока-иностранца в первое звено. Дальше будем думать. Пока центрфорвард — наша главная позиция.

— Им может стать Николай Прохоркин?

— Нет.

— Вы даже не обращались в СКА по нему?

— Нет. По поводу Коли Прохоркина не обращался.

— Легко отпустили Данилу Юрова в лагерь развития «Миннесоты»? Не приведет ли поездка к перенасыщению хоккеем?

— Я — за то, чтобы игроки ехали. Это мечта каждого парня, который приходит в хоккей. Но я также считаю, что и Юров, и Гребенкин, и Канцеров должны окрепнуть в КХЛ, как окрепли Панарин, Тарасенко и Кузнецов. Они должны поиграть два-три года здесь, стать лидерами, попытаться что-то выиграть. Мы никогда не препятствуем — пусть едут, смотрят, как играют там.

— Почему Никиту Михайлиса подписали только на один год?

— Каждый менеджер хочет подписать хорошего хоккеиста не на год, не на два, а на три, четыре. Но здесь сказалось желание игрока. Он хочет посмотреть, как его будет использовать новый тренерский штаб. Понятно, что Никита изъявил желание играть здесь. Хоккей Андрея Разина ему подходит. Он захотел посмотреть, как сложится год. А так, он не против даже в середине сезона продлить контракт. Это дело времени.

Семен Дер-Аргучинцев. Фото Global Look Press

— Почему позиция центрального нападающего резко стала дефицитной для «Металлурга»? Клуб не договорился с Дер-Аргучинцевым, Кадейкиным.

— В данный момент мы заложники этой ситуации. Во-первых, у нас нет игроков на обмен, если вы говорите про Дер-Аргучинцева. Я с ним и с «Торпедо» разговаривал еще в прошлом году. Предлагали деньги. Кто-то говорит про 100 миллионов, но такой суммы не было. Она в два раза меньше — и это предел. Во-вторых, сейчас никому не нужны деньги. Нужны только хоккеисты. Если бы в свое время из «Металлурга» не поменяли Каменева, Спиридонова, Дорофеева, то, может быть, и не было бы дефицита на позиции.

— За межсезонье «Металлург» сделал несколько офершитов. Не разочаровались в этом инструменте привлечения игроков? Не все офершиты получились успешными.

— Все они оказались неудачными только потому, что каждый менеджер договаривается об обменах хоккеистов. Деньги никому не нужны. Если бы нам изначально было кого предложить за Гераськина или Алистрова, хотя там другая ситуация, то мы бы сделали это. Но мы не хотим отдавать наших перспективных молодых хоккеистов, которые могут и «Лисам» помочь, и в дальнейшем вырасти в хороших хоккеистов, которые будут играть дома. И не придется делать офершиты. У «Лисов» хорошая команда. Через какое-то время ребята должны играть в «Металлурге».

— Вы объяснили неэффективность офершитов. Почему тогда клуб делал их?

— Попытались — деваться некуда. Я же говорю, если бы у нас были хоккеисты, мы бы не делали офершиты. Попробовали — не прошло.

— Удалось избежать длинного выезда на старте сезона из-за ремонта аэропорта в Магнитогорске. Довольны этой ситуацией, учитывая опыт «Авангарда» в прошлом сезоне?

— Опыт Омска есть, понятно. Поэтому мы заранее подстраховались, начали работать по этому вопросу с КХЛ: писали письма, представляли гарантии, предлагали варианты, откуда нам можно улетать и куда прилетать. Спасибо КХЛ, что пошли нам навстречу и сделали практически все, что мы просили.