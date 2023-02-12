В матче «Динамо» — ЦСКА прервалась рекордная для КХЛ серия армейцев без штрафных минут

ЦСКА по буллитам победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче «Динамо» — ЦСКА (2:3 Б) прервалась рекордная для КХЛ серия армейцев без штрафных минут.

Игроки ЦСКА провели без штрафов три предыдущих встречи, в общей сложности они не удалялись в течение 202 минут 47 секунд.

Самые продолжительные серии без штрафных минут в КХЛ

1. ЦСКА — 202:47 (сезон-2022/2023)

2. «Авангард» — 184:51 (сезон-2018/2019)

3. «Салават Юлаев» — 152:24 (сезон-2022/2023)