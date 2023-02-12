Сергей Федоров: «Четыре последних овертайма — это четыре разных случая. Просто мы немного расслабляемся»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 Б).
«Не думаю, что у нас были фундаментальные ошибки. Где-то ослабили хватку. Думаю, что после второго периода мы перестроились, пропустив в начале третьего. Не скажу, что наш второй гол наклевывался, но рад, что мы смогли сравнять счет. В овертайме счастье могло улыбнуться обеим командам, но в буллитах мы оказались сильнее.
Четыре последних овертайма — это четыре разных случая. Просто мы немного расслабляемся. Команда в хорошем состоянии, на ходу. Мы не запрещаем играть с шайбой, мы просим играть на сто процентов, особенно в средней зоне.
Просили ребят не совать клюшки в ноги. Иногда получается. Хотелось бы, чтобы во всех играх так было. Ярош в Уфе получил травму. Прогнозы были плохими, но все не так ужасно. У Классона грипп. Рейдеборн готовится по специальной программе к плей-офф, а Шарыченков пока играет. Не стали менять вратаря в овертайме из-за ошибки в Уфе, и потому что хотели позиционно прочувствовать, каково это — играть 3 на 3. За 43 секунды до конца была мысль заменить его, но решили довести дело до буллитов. Пора переходить на другие позиции в плане плей-офф», — цитирует тренера сайт красно-синих.
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