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Сегодня, 19:21

ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в гостевом матче КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА в серии буллитов победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе бело-голубых в основное время дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский. За ЦСКА забивали форварды Виталий Абрамов и Михаил Григоренко.

В овертайме команды не смогли использовать многочисленные голевые моменты, а в серии буллитов точнее были игроки ЦСКА — 2:0.

После 62 игр ЦСКА занимает второе место на «Западе», «Динамо» — пятое.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Абрамов — 11 (Мингачев), 11:11 — 0:1. Рашевский — 17 (Кодола, Миронов), 36:43 — 1:1. Рашевский — 18 (Прибыльский, Кодола), 42:12 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Соркин), 55:57 — 2:2.

Победный буллит: Слепышев.

Вратари: К.Л. Волков — Шарыченков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (10+5+4+3) — 36 (11+14+6+5).

Судьи: Белов, Ромасько.

12 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9807 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
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1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
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5 Авангард 61 34 27 75
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