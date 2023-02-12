ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в гостевом матче КХЛ
ЦСКА в серии буллитов победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе бело-голубых в основное время дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский. За ЦСКА забивали форварды Виталий Абрамов и Михаил Григоренко.
В овертайме команды не смогли использовать многочисленные голевые моменты, а в серии буллитов точнее были игроки ЦСКА — 2:0.
После 62 игр ЦСКА занимает второе место на «Западе», «Динамо» — пятое.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Абрамов — 11 (Мингачев), 11:11 — 0:1. Рашевский — 17 (Кодола, Миронов), 36:43 — 1:1. Рашевский — 18 (Прибыльский, Кодола), 42:12 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Соркин), 55:57 — 2:2.
Победный буллит: Слепышев.
Вратари: К.Л. Волков — Шарыченков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (10+5+4+3) — 36 (11+14+6+5).
Судьи: Белов, Ромасько.
12 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9807 зрителей
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