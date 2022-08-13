Кудашов оценил выступление московского «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Локомотивом» (0:1 Б) и предсезонного турнира Кубка Республики Башкортостан.
«Те задачи, которые ставили, считаю, выполнили. Были наработки свои. Готовились к турниру, проверяли то, что делали на тренировках. Думаю, мы справились. По сегодняшней игре — счет подтверждает, что она была обоюдоострая и равная. Вратари хорошо играли.
Да, не все очки добрали на турнире. Но думаю, что любой тренер скажет, что сейчас самое важное другое. Общий уровень... Все команды приблизительно в одинаковом состоянии, соответствующем этому периоду времени. Хороший турнир с хорошим подбором команд", — приводит слова кудашова пресс-служба клуба.
В трех матча Кубка Республики Башкортостан «Динамо» набрало 3 очка — одна победа, одно поражение и один проигрыш по буллитам.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -