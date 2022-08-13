Кудашов оценил выступление московского «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Локомотивом» (0:1 Б) и предсезонного турнира Кубка Республики Башкортостан.

«Те задачи, которые ставили, считаю, выполнили. Были наработки свои. Готовились к турниру, проверяли то, что делали на тренировках. Думаю, мы справились. По сегодняшней игре — счет подтверждает, что она была обоюдоострая и равная. Вратари хорошо играли.

Да, не все очки добрали на турнире. Но думаю, что любой тренер скажет, что сейчас самое важное другое. Общий уровень... Все команды приблизительно в одинаковом состоянии, соответствующем этому периоду времени. Хороший турнир с хорошим подбором команд", — приводит слова кудашова пресс-служба клуба.

В трех матча Кубка Республики Башкортостан «Динамо» набрало 3 очка — одна победа, одно поражение и один проигрыш по буллитам.