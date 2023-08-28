В КХЛ высказались о возможном расширении лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное расширение лиги.

«Ни одной заявки по новым клубам нет. Как только кто-нибудь пожелает вступить, рассмотрим. На связи с Красноярском тем же», — приводит слова Морозова ТАСС.

В апреле этого года «СЭ» сообщал, что новым участником КХЛ может стать красноярский «Сокол». В том же месяце в список участников КХЛ в сезоне-2023/24 была включена тольяттинская «Лада».