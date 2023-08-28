Хуснутдинов оценил подготовку СКА к старту чемпионата
Нападающий СКА Марат Хуснутдинов в день презентации команды перед началом сезона-2023/24 оценил подготовку армейцев к старту чемпионата, а также рассказал, что нужно СКА для победы в Кубке Гагарина.
«У нас собраны профессионалы в тренерском и медицинском штабе. Все прекрасно понимают, как надо подготовиться, как нужно перейти с нагрузок к играм. Все супер. Хорошо поиграли, почувствовали игру с партнерами, были разные сочетания. Сейчас у нас остается немного времени, чтобы уже до конца пройти подготовку к сезону. По плану прошли турнир — вроде, неплохо играем. Мне кажется, команда уже готова. Сейчас доработаем некоторые моменты — большинство, меньшинство, позиционную оборону, атаку. Есть время, и через недельку, к первому матчу, уже подойдем на 100 процентов. Наша задача — играть в хоккей, выполнять тренерские установки, сделать сплоченный коллектив, и все будет супер», — приводит слова Хуснутдинова «Спорт День за Днем».
В прошлом сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю трофея ЦСКА.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
|0
|0
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|0
|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
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|10
|Торпедо
|0
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|0
|0
|5
|Амур
|0
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|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|7
|Лада
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|0
|8
|Металлург
|0
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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