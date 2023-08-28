Морозов — о лимите легионеров в КХЛ: «Считаем, что идеальное число — пять иностранцев»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в лиге.

«В следующем году сядем с Минспорта РФ, будем обсуждать вопрос по лимиту на легионеров. Как мы считаем, идеальное число — пять иностранцев», — цитирует Морозова ТАСС.

С 2022 года клубам КХЛ разрешается регистрировать максимум троих иностранных хоккеистов. При этом легионерами не считаются игроки из Белоруссии и Казахстана.

Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче ЦСКА в Москве сыграет с «Ак Барсом».