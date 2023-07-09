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Сегодня, 11:21

В КХЛ сообщили, что лига и НХЛ продолжат уважать контракты игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

КХЛ и НХЛ продолжат уважать контракты игроков после прекращения действия меморандума о взаимопонимании.

«Между лигами нет физически подписанного меморандума, при этом обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков, обмениваться электронным письмами по рабочим вопросам и руководствоваться его нормами в своей работе», — приводит ТАСС слова пресс-службы КХЛ.

8 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. В НХЛ отметили, что у Федотова есть действуещее соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам вратаря в НХЛ.

Также «СЭ» стало известно, что НХЛ, в ответ на запрос КХЛ о статусе Федотова в заокеанской лиге, не присылала официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с 26-летний хоккеистом на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.

Иван Федотов. КХЛ разрешила контракт Федотова с ЦСКА. Это грозит большим скандалом и разрывом всех отношений с НХЛ

Источник: ТАСС
Иван Федотов
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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