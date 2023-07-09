Слепышев заявил, что в ЦСКА все рады возвращению вратаря Федотова

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал возвращение вратаря Ивана Федотова в состав армейцев.

«Все в команде рады его возвращению, все переживали, — цитирует Слепышева ТАСС. — Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга — серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл. Ваня — классный парень, очень ждем, сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее».

8 июля КХЛ опубликовала заявление о том, что зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Затем армейцы объявили о подписании соглашения с 26-летним голкипером до конца сезона-2024/25.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.