Слепышев заявил, что в ЦСКА все рады возвращению вратаря Федотова
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал возвращение вратаря Ивана Федотова в состав армейцев.
«Все в команде рады его возвращению, все переживали, — цитирует Слепышева ТАСС. — Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга — серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл. Ваня — классный парень, очень ждем, сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее».
8 июля КХЛ опубликовала заявление о том, что зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Затем армейцы объявили о подписании соглашения с 26-летним голкипером до конца сезона-2024/25.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ.
Источник: ТАСС
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