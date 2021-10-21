В КХЛ отреагировали на введение новых ограничительных мер в Москве и Московской области

В пресс-службе КХЛ отреагировали на указ о введении ограничений на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом в Москве и Московской области.

«Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ», — говорится в сообщении.

Сегодня, 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на проведение спортивных и других массовых мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве. Аналогичное постановление выпустил губернатор Московской области Андрей Воробьев.