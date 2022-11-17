Хет-трик Радулова принес «Ак Барсу» победу над СКА

«Ак Барс» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Хет-трик в составе казанцев сделал нападающий Александр Радулов. Также в составе «барсов» голами отметились нападающие Кирилл Петров и Илья Сафонов.

У СКА голы на счету форварда Никиты Гусева и защитника Игоря Ожиганова.

СКА проиграл четыре из последних пяти матчей. Команда все равно сохраняет уверенное лидерство на Западе, имея в активе 54 очка.

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений подряд и идет седьмым на Востоке (31 очко).

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«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Петров — 5 (Сафонов), 15:08 — 1:0. Гусев — 5 (Камалов, Воробьев), 32:32 — 1:1. Радулов — 11 (Бурмистров), 37:00 — 2:1. Радулов — 12 (Воронков, Юдин), 38:49 — 3:1. Ожиганов — 8 (Воробьев, Гусев), 44:58 — 3:2. Сафонов — 10 (Янчевский), 52:36 — 4:2. Радулов — 13 (бол., Сафонов, Воронков), 55:28 — 5:2.

Вратари: Билялов — Николаев (59:21).

Штраф: 13 — 38.

Броски: 26 (8+8+10) — 36 (11+15+10).

Судьи: Морозов, Наумов.

17 ноября. Казань. Татнефть-Арена.