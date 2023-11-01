В ИИХФ сообщили о возможном обращении в CAS по делу вратаря ЦСКА Федотова
Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил «СЭ» о возможном обращении в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
«Не забывайте одну вещь: ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Если мы не будем согласны с вынесенным решением, то пойдем в CAS. Я уже говорил, что мы сделаем все возможное для защиты установленных в международном хоккее правил. Либо ты уважаешь их, либо играешь в свою игру где-то в другом месте. Правила есть правила», — сказал Тардиф «СЭ».
В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.
Помимо дисквалификации Федотова ИИХФ также запретила ЦСКА проводить международные трансферы на один сезон.
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