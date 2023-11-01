Патрик Рибар: «Голдобин великолепен! Мы счастливы иметь в команде такого игрока»

Вратарь «Спартака» Патрик Рибар поделился впечатлениями от победного матча с «Нефтехимиком» (6:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Думаю, у «Нефтехимика» были хорошие моменты в первом периоде и во втором, когда они играли в формате 5 на 3. Но «Спартак» забил несколько голов, после чего мне стало легче. Голдобин великолепен. Он так быстро бросает и хорошо катается! Мы счастливы иметь такого игрока в команде. Каковы ожидания от дерби с ЦСКА? Не знаю. Мы потренируемся завтра и подготовимся к этой игре. ЦСКА — самый принципиальный для нас соперник в КХЛ», — приводит слова Рибара «РБ Спорт».

Николай Голдобин в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 25 матчей и набрал 39 (20+19) очков.