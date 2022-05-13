В «Авангарде» удивлены словам ушедшего из клуба форварда Семенова

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал об уходе форварда Кирилла Семенова в «Ак Барс».

«Очень удивился, что Семенов сказал, что не увидел заинтересованности от «Авангарда». Мы ему предлагали двухлетний контракт», — отметил Волков.

В прошлом сезоне 27-летний Семенов провел 8 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф — 13 игр и 6 (3+3) очков.