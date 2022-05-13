Генменеджер «Авангарда» прокомментировал будущее Радулова, Ковальчука и Попова

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о состоянии здоровья форварда ЦСКА Александра Попова, а также ответил на вопросы о возможном сотрудничестве с Александром Радуловым и Ильей Ковальчуком.

— У Попова очень серьезная травма, непонятно, сколько он будет восстанавливаться и захочет ли продолжать карьеру. Вряд ли он появится в «Авангарде». Что касается Радулова, не думаю, что Александр вернется в КХЛ. Я с ним близко общаюсь. Ковальчук? Илья не будет работать в «Авангарде».

Отметим, что ранее 39-летний Ковальчук заявил, что пока не готов завершить карьеру. Последней на данный момент командой игрока был «Авангард», который он покинул после завоевания Кубка Гагарина в 2021 году.