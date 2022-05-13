«Авангард» ведет переговоры с Михайлисом и Жафяровым

«Авангард» ведет переговоры с нападающими Никитой Михайлисом и Дамиром Жафяровым. Об этом сообщил генменеджер омского клуба Алексей Волков.

Отметим, что Жафяров является неограниченно свободным агентом, а права на Михайлиса принадлежат «Барысу».

В прошедшем сезоне 26-летний Михайлис набрал 44 очка (18+26) в 47 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету 28-летнего Жафярова 45 баллов (18+27) в 47 встречах за «Торпедо».