В «Авангарде» прокомментировали фотосессию порнозвезды Эвы Элфи в форме команды

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» прокомментировали новость о том, что русская порнозвезда Ева Эльфи снялась в фотосессии в поддержку омской команды.

«Наш бренд «Авангарда» уже настолько популярен, что появляются подобные кейсы. Клуб не был инициатором этой интеграции, это была инициатива нашего партнера-производителя атрибутики. В целом мы только приветствуем тот факт, что «Авангард» — это тренд, в том числе среди неспортивной аудитории», — сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» был перенесен из-за коронавируса.