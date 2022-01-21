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Сегодня, 19:42

Русская порноактриса снялась в фотосессии в поддержку «Авангарда»

Виктория Кравченко
Ева Эльфи.
Фото Instagram

Русская порноактриса Ева Эльфи в поддержку хоккейного клуба «Авангард» снялась в специальной фотосессии.

«У меня есть одна традиция: каждые новогодние каникулы я провожу в моем родном городе в Сибири. Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущенке, мне и хоккейному клубу «Авангард». Я решила сделать специальную фотосессию в Омске, чтобы поддержать «Авангард». Кстати, скоро плей-офф КХЛ, и болеть я буду, естественно, за «Авангард», — написала Ева в Instagram.

Ева Эльфи — одна из самых популярных актрис на сайте Pornhub. Видео с ее участием набирает более 650 миллионов просмотров.

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