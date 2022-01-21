Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал фотосессию в поддержку омского «Авангарда» русской порнозвезды Евы Эльфи

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что русская порнозвезда Ева Эльфи снялась в фотосессии в поддержку омского «Авангарда».

«Я, как стародавний поклонник Лизы Энн, к сожалению, не знаком с творчеством нашей замечательной актрисы. Однако думаю, что, если бы американка поддержала «Авангард», это было бы значительно интереснее. Мне сложно рекомендовать пресс-службе омского клуба смотреть порно. Но, как мы говорили в институтские годы, порно, да задорно. Поэтому, может быть, и стоит ознакомиться. Я, честно говоря, не буду. Я вырос на фильмах Лизы Энн», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» был перенесен из-за коронавируса.