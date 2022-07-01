В «Авангарде» прокомментировал ситуацию с заливкой тестового льда на новой арене

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал омскому «12 каналу» ситуацию с заливкой тестового льда на новой арене.

«Вся инженерная система под лед у нас уже готова и испытана. Уже приехали ледозаливочные машины. Мы действительно были готовы в июне залить лед, но сдвинулись сроки из-за того, что задержалась поставка бортов. Вы знаете, какая сейчас ситуация с поставками оборудования. Нас тоже эта проблема касается. Борт застрял на таможне. Наморозить лед никакой сложности нет, но для полноценной заливки, конечно же, нужен борт. Мы ожидаем его поставки на объект буквально в ближайшее время. Под него уже установлены закладные, и мы зальем лед сразу, как только борт приедет к нам на площадку в Омск. Рассчитываем, что это произойдет до середины июля. В целом, перенос сроков не так критичен, как мне кажется. Другие работы в чаше активно продолжаются. Мы готовимся к переезду команды в Омск», — сказал Крылов.

Ранее председатель совета директоров омского клуба сообщал, что арена будет введена в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года.

Напомним, что с 2018 года «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе.