В «Амуре» собираются работать над положительным имиджем клуба
Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал о планах по работе над имиджем клуба.
Руководитель отметил, что уже создана дорожная карта и определены этапы по достижению этой цели.
«Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье — многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное — это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почетно», — цитирует Покотило ТАСС.
Ранее генменеджер выразил мнение, что стабильное финансирование поможет клубу бороться с лучшими командами КХЛ.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости