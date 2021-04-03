В «Ак Барсе» рассказали, за какую сумму в 2018 году выкупили Воронкова, на которого претендовал ЦСКА

Как рассказал «СЭ» руководитель селекционного отдела «Ак Барса» Марат Валиуллин, казанский клуб в 2018-м совершил трансфер форварда Дмитрия Воронкова из ангарского «Ермака» за 2 миллиона и 200 тысяч рублей.

Сейчас Воронков — основной игрок команды и сборной России, за которую он дебютировал на Кубке Первого канала-2020 (3 матча, 2 гола, 1 передача).

Также на игрока тогда претендовал ЦСКА, но «Ак Барс» опередил армейцев.

«Он всегда умел слушать, делать правильные выводы, парень умный. Психологически устойчив, прислушивается. Простой, тихий, деньги и слава его не интересуют. Звездная болезнь — это не про него», — также рассказал про Воронкова Валиуллин.

(Артур Хайруллин)