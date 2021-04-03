Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд считает, что курьезная первая шайба в первом матче серии финала Западной конференции ЦСКА — СКА (3:0) во многом повлияла на его дальнейший ход.

— Москвичи выиграли первый матч достаточно уверенно, но вопрос в том, что в играх против ЦСКА очень важно кто забросит первую шайбу. Команда Игоря Никитина очень хорошо играет по счету. Первая шайба, я бы сказал, — это несчастный случай, который произошел с защитником СКА Лукасом Бенгтссоном, сломавшим клюшку, после чего получился выход «три против одного», причем игрок обороны при этом был без клюшки.

Этот гол, во многом, и предопределил результат матч. Но, серия длинная — до четырех побед. Все основные события еще впереди. Наверняка уже завтра мы увидим, какие-то изменения у обеих команд, возможно, произойдут перестановки в звеньях. Будем с интересом наблюдать за этим армейским противостоянием. Хотелось бы увидеть в нем максимальное количество игр.