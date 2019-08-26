Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий объяснил, почему знаменитые установки бывшего главного тренера «Нефтехимика»Андрея Назарова Андрея Назарова нет смысла цитировать.

— Установки Назарова процитировать нельзя, — рассказал в интервью «РИА «Новости» Назаров. — Тогда они потеряют свою доходчивость. Каждый может воспринять такие речи по-разному, но для меня это больше позитив, чем что-то другое. Назаров говорит жестко, но с юмором. Нет, он может и не смешно «напихать». Но в основном у него все с долей шутки. Я воспринимал это позитивно.

Были ли люди, которые обижались? Некоторым страшновато было. Но он никогда до рукоприкладства не доходил. Андрей Викторович может сказать жестко и забыть. Он просто выражается, не акцентируя на том, что это именно ты такой нехороший человек. Некоторые потом сидели и всерьез думали об этом. А у него просто фигура речи. К его словам надо подходить так: тебе дали толчок — иди играй. Вот и все. Не надо загоняться на этот счет.

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